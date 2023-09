Domper op Stayen: STVV grijpt naast Benito Raman en die is daar niet blij mee

Op de slotdag van de transferperiode stond alles en iedereen stand-by in Sint-Truiden om de komst van Anderlecht-aanvaller Benito Raman af te ronden. De teleurstelling is dan ook groot nu er geen akkoord uit de bus is gekomen.

De hele zomer zocht STVV naar een spits met de nodige adelbrieven. Tijdens die zoektocht was er het besef dat de juiste man allicht pas op het allerlaatste moment zou neerstrijken. Met Benito Raman leken de Kanaries die uiteindelijk gevonden te hebben, maar de onderhandelingen liepen spaak. De aanvaller wilde nochtans dolgraag naar Sint-Truiden, maar Anderlecht - dat vooral druk in de weer was met het dossier van Thorgan Hazard - , ging niet mee in de wensen van de speler en STVV.

700.000 euro

Op Stayen waren ze bereid om in totaal 700.000 euro van de loonlast van Raman te dragen. Dat was onvoldoende voor paars-wit, dat de (riante) rest van zijn salaris tot juni volgend jaar zou moeten ophoesten. Tot in de late uurtjes sprak Anderlecht met Raman om in te leveren, maar het kwam niet tot een overeenkomst. De spits uitte zijn ongenoegen op zijn Instagram-verhaal met vier veelzeggende emoji’s.

Raman uitte met vier veelzeggende emoji’s zijn ongenoegen op Instagram.

STVV haalde boekhoudkundig de laatste cent uit de kast. De Haspengouwers verpatsten onder meer Stan Van Dessel aan Lierse en waren bereid om youngsters Librici, Diriken en Vanwesemael van de hand te doen om nog meer middelen vrij te maken. Helaas voor de Truienaren bleek dat onvoldoende. Een vertrek van Daniël Schmidt had voor meer financiële slagkracht kunnen zorgen, maar eind vorige week ketste de transfer van de Japanse doelman naar Metz af.

© BELGA

Streep door rekening

Dat Raman bij RSCA blijft, is een lelijke streep door de rekening van STVV. Zijn profiel had perfect gepast in het balbezitsysteem van coach Thorsten Fink. Geen targetman of kopbalspits, maar wel een aanvaller die verdedigers aan de praat houdt, zich de ziel uit het lijf loopt en doelgericht is. De club moet nu de volgende maanden in de spits verder met het trio Kaya-Barnes-Zahiroleslam. Sta ons toe te twijfelen of dat wel goedkomt. Of biedt de komende dagen een transfervrije speler soelaas?