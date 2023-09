Steven Alzate (r.) is de laatste aanwinst voor Carl Hoefkens.

De noodkreet is niet in dovemansoren gevallen. Met de komst van Isaac Hayden, Moussa Djenepo, Kamal Sowah en ook nog Steven Alzate heeft Carl Hoefkens zijn gewenste versterkingen gekregen. Het woord is nu aan de coach om Standard uit het slop te trekken.