Linda Evangelista maakt bekend dat ze al twee keer kanker had: “Beide borsten geamputeerd”

Topmodel Linda Evangelista heeft de voorbije vijf jaar gestreden tegen borstkanker. Ze heeft daar pas nu voor het eerst iets over gezegd in het openbaar.

Evangelista heeft donkere tijden meegemaakt. Het inmiddels 58-jarige supermodel uit Canada overwon haar kanker, maar niet veel later was de ziekte terug en dan moest ze opnieuw behandeld worden. “Heftig, die tweede keer diagnose”, zegt ze. “In 2018 had ik al beide borsten laten amputeren.”

De kanker werd destijds heel toevallig ontdekt, bij een routinecontrole. De ziekte was al te vergevorderd om te vermijden dat ze haar borsten zou verliezen. Daarna ging het enige tijd beter. “Maar in juli ontdekte ik opnieuw een knobbeltje”, zegt ze. “Wat volgde was een nieuwe operatie. Maar er kwam ook weer chemotherapie en bestraling aan te pas.”

Linda verloor haar haren door de behandeling, maar beschikt inmiddels over volle krullen die bovendien een stuk donkerder zijn. “Hopelijk ben ik er nu van verlost. Ik bekijk het van de positieve kant. Binnenkort wil ik weer op de catwalk verschijnen.”

Haar ziekteproces verklaart waarom Evangelista zo weinig in het openbaar verscheen. Ze komt nu met het verhaal naar buiten omdat er een boek is verschenen over haar werkrelatie met modefotograaf Steven Meisel.