Er komt geen eicel, zaadcel of baarmoeder aan te pas: wetenschappers creëren ‘menselijke’ embryo’s in labo

Een onderzoeksteam van het Weizmann Institute van Wetenschappen in Israël slaagde er met behulp van stamceltechnologie in een “embryomodel” te ontwikkelen buiten de baarmoeder. Volgens het team heeft de ‘designer-embryo’ – een minuscuul hoopje weefsel – alle kenmerken van een echt embryo van veertien dagen oud en scheidde het zelfs voldoende hormonen af om een positieve zwangerschapstest uit te lokken.

“Dit is echt een schoolvoorbeeld van een menselijk dag-14-embryo, dit is nog niet eerder gedaan,” zegt professor Jacob Hanna aan de BBC. Het team gebruikte een cocktail van chemicaliën om de stamcellen te doen transformeren in vier belangrijke cellen: epiblasten, trofoblasten, hypoblasten en extra-embryonale mesodermcellen.

(Lees verder onder de foto)

Een embryomodel op basis van menselijke stamcellen op dag 8. — © Jacob Hanna/Weizmann Instituut van Wetenschappen

Miskraam

Met hun onderzoek wagen de wetenschappers zich niet aan een ver doorgedreven Frankenstein-experiment. Hun bedoeling is níét om een embryo te creëren dat zich tot een levend wezen ontwikkelt, maar wel om op ethisch verantwoorde wijze inzicht te krijgen in onze allereerste levensfase.

In de eerste twee weken na de bevruchting ondergaat een embryo namelijk grote veranderingen, en is de kans op miskraam en het ontstaan ontwikkelingsstoornissen groot. Over de oorzaken daarvan is nog maar weinig geweten, maar dankzij kunstembryo’s kan daar dus verandering in komen.

Het team liet de embryo’s zich ontwikkelen tot veertien dagen omdat dat de algemeen geaccepteerde (en in België ook wettelijke) grens is voor embryo-onderzoek. Wanneer wetenschappers in de toekomst echter synthetische in plaats van natuurlijke embryo’s zouden kunnen onderzoeken, is het niet uitgesloten dat er ethische bezwaren vervallen en die termijn versoepeld kan worden. Dat zou ook onderzoek op nog oudere embryo’s mogelijk maken.