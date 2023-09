Limburg

Het Limburgse bedrijf Fruit at Work levert dit schooljaar gratis fruit aan 50.000 leerlingen. Ze doen dat in het kader van het Oog voor Lekkers-project van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. Dankzij die subsidies kunnen lagere scholen één dag per week gratis fruit aanbieden aan de leerlingen. En dat is meer dan ooit nodig, want maar al te vaak sturen ouders hun kinderen zonder gezond tussendoortje naar school.