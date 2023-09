Kwetsbare bewoners trekken aan alarmbel: appartementen veranderen in vuilnisbelt

Bree

Een enorme stank, maden en vliegen die over de achtergelaten etensresten van de vroegere bewoners kruipen, vuil beddengoed dat al wekenlang in de gang staat te stinken... de inwoners van Triamant in Bree trekken nog maar eens aan de alarmbel. Ze voelen zich in de steek gelaten door de curatoren die de touwtjes in handen hebben na het faillissement. Op de koop toe werden ook de wasmachines en droogkasten voor gemeenschappelijk gebruik weggehaald. De bewoners vinden dat de appartementen veranderd zijn in een vuilnisbelt