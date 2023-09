Lotto Dstny is bezig aan een leuke Vuelta. De Belgische ProTourploeg is in deze Ronde van Spanje niet langer te herleiden tot Thomas De Gendt (36) alleen. “Da’s plezant”, zegt de 36-jarige veteraan die ook aandachtig kijkt hoe Remco Evenepoel zich beweegt in het peloton. De Gendt over de ploeg, zichzelf én de Belgische kampioen.