Drie dieven zijn woensdag op heterdaad betrapt bij een diefstal in de Hubo doe-het-zelf zaak op de Tongersestraat. Daarbij raakten twee werknemers van de winkel gewond. De politie kon twee daders inrekenen. De derde dief is intussen geïdentificeerd en wordt opgespoord. Het trio is afkomstig uit de pz Lanaken/Maasmechelen.