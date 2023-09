Vrouw (24) denkt even dat ze in een ‘Avatar’-personage verandert door zeldzame zwangerschapsaandoening: “Alles sloeg plots blauw uit”

Keisha Sethi (24) moet binnenkort bevallen en probeert nog even te genieten van de laatste loodjes van haar zwangerschap. Want genieten was niet altijd mogelijk. Toen de Londense zeven maanden zwanger was, vreesde ze even dat ze in een Avatar aan het veranderen was. Haar zweet was van de ene op de andere dag blauw geworden. “Alles sloeg plots blauw uit, alsof ik inkt lekte”, aldus Keisha. “Ik leek wel een lekkende octopus.”

De fitnessinstructrice panikeerde toen ze op een avond merkte dat alles wat ze aanraakte blauw werd. De toiletbril sloeg blauw uit toen ze op de wc had gezeten, haar kleren kregen blauwe vlekken en zelfs haar “mooie, roze lakens” hadden plots een blauwe tint. Dus begonnen zij en haar partner te googelen om te weten te komen wat er aan de hand was. Uiteindelijk vond Keisha enkele artikels over een zeldzame zwangerschapsaandoening die wordt veroorzaakt door hormonale veranderingen, waardoor je zweet plots geel, groen of zelfs blauw kan kleuren.

“Het was ook een opluchting om lotgenoten te vinden en te weten dat sommige vrouwen het fenomeen doormaken tijdens hun zwangerschap”, klinkt het. “Gelukkig, want even dacht ik dat ik gek aan het worden was. Mijn vroedvrouw had er nog nooit van gehoord omdat het een zeldzame aandoening is en begon zelfs te lachen toen ik het vertelde, ze dacht dat ik een grapje maakte.” Maar voor Keisha was het bittere ernst, dus maakte ze er een video van die ze op Tiktok postte. “Heel wat vrouwen reageerden dat ze een aha-erlebnis hadden en nu eindelijk wisten waarom ze plots blauw, groen of geel zweetten.”

Het blauwe zweet van Keisha was na een week plots weer weg, maar ze heeft er haar missie van gemaakt om vrouwen met deze en andere zwangerschapsaandoeningen te helpen via sociale media. “Iets googelen is misschien niet altijd het beste idee, maar het kan deugd doen om iemand te vinden die hetzelfde heeft meegemaakt. Gewoon als geruststelling. Ik kon eindelijk ontspannen toen ik lotgenoten had gevonden. Ik hoop dat ik ook iemand kan helpen door mijn verhaal te delen.”