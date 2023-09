Lotte Kopecky trekt aan voor Lorena Wiebes in Simac Ladies Tour, maar Elisa Balsamo wint

Daags na de proloog in Ede hield de Simac Ladies Tour een 139 kilometer lange etappe in Gennep. Die was overwegend vlak. De verwachte sprint ontlopen bleek onmogelijk, ook al fietste vooral de Nederlandse Femke de Vries zich met veel aanvalswerk nadrukkelijk in de kijker.

In de laatste aanloop naar de voorspelde sprint stroopte Lotte Kopecky de mouwtjes van haar kersverse regenboogtruitje hoog op in dienst van ploeggenote Lorena Wiebes, die ze richting ritzege probeerde te piloteren. Wiebes kwam daar ook dichtbij, maar uiteindelijk bleek één renster enkele millimeters sneller: voormalig wereldkampioene Elisa Balsamo.

De Nederlandse proloogwinnares Charlotte Kool (Team DSM-Firmenich) sprintte naar de derde plek in de daguitslag, en dat volstond voor een extra dag in de gele trui als leidster van het algemene klassement. Donderdag komt de Simac Ladies Tour in België langs, voor een zeven kilometer lange individuele tijdrit in Leuven.