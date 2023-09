VOORBESCHOUWING. VUELTA 2023 – Rit 12 (Olvega-Zaragoza). Etappe voor de sprinters, met waaieralarm onderweg

In Zaragoza zijn eindelijk de sprinters nog een keer aan zet. Tenzij waaiers er onderweg anders over beslissen. Topfavoriet is opnieuw Kaden Groves, uitkijken is het naar de Belgen Milan Menten, Edward Theuns en Dries van Gestel.

De rit in ’t kort Start: 13u58 Aankomst: Rond 17u30 Afstand: 151 kilometer

Het parcours

In etappe twaalf zou het peloton vaart moeten maken. Met een start op 989 meter hoogte en een aankomst in Zaragoza op 210 meter loopt het parcours grotendeels bergaf. Er zijn twee obstakeltjes onderweg, die weinig tot geen schade mogen aanrichten. Twee niet-gecategoriseerde klimmetjes na respectievelijk 33 en 110 kilometer.

Een rechttoe rechtaan sprintetappe met andere woorden, tenzij waaiers er anders zouden over beslissen. De winter mag dan nooit in Zaragoza komen - dixit Jimmy Frey - de wind waait er wel. Op de officiële site van de Vuelta adviseert Fernando Escartin het peloton om de hele dag door waakzaam te blijven: “In etappes naar Zaragoza zien we vaak waaiers in het peloton. Als het opnieuw gebeurt, wordt het een gevaarlijke dag voor renners die niet goed zijn in die omstandigheden.”

Ex-renner Escartin voorspelt waaiergevaar. — © AFP

Onze sterren

Als het in Zaragoza tot de verwachte massasprint komt, is Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) uiteraard de grote favoriet. De Australiër is intrinsiek wellicht de snelste van het Vuelta-peloton en heeft meer dan Juan Molano (UAE Emirates) of Alberto Dainese (DSM-firmenich) een team dat hem perfect kan uitleiden. Zo bleek nog in de vorige sprintetappe in Oliva waar Edward Planckaert de rol als laatste man kon overnemen van de gevallen Robbe Ghys.

In Oliva was het uiteindelijk Geoffrey Soupe (Cofidis) die het haalde en dat moet vooral de Belgische snelle mannen hoop geven. Als Soupe een rit kan winnen in deze Vuelta kunnen Edward Theuns (Lidl-Trek), Milan Menten (Lotto-Dstny) of Dries van Gestel (TotalEnergies) dat ook.

Edward Theuns. — © Peter Malaise

Uitkijken ook of ‘sprintrevelatie’ Filippo Ganna zich opnieuw in de debatten mengt. Op 1,3 kilometer van het einde ligt in het stadscentrum met wegmeubilair en versmallingen wel een laatste scherpe bocht. Van Milan Menten leerden we dat Ganna al eens ‘als een bejaarde’ door de bochten durft te gaan.

Onze Sterren *** Kaden Groves ** Juan Molano, Alberto Dainese * Edward Theuns, Geoffrey Soupe, Milan Menten, Filippo Ganna

Dit zijn de sleutelmomenten

Na drieëndertig kilometer ligt een eerste klimmetje van 2,2 kilometer aan 5,6%. Veel effect zal dat niet hebben. Idem voor de tweede ‘klim’ na 110 kilometer, ook een niemendalletje van 2,8 kilometer aan 3,7%.

Het waaieralarm zal wel afgaan in die laatste vijftig kilometer wanneer het peloton van Castejon de Valdejasa naar beneden richting Zaragoza rijdt. Op dat moment is er een zijwind uit het westen, waarbij de voorspellingen het momenteel over een ‘een matige’ intensiteit hebben.

Greg Van Avermaet in zijn jongere dagen. — © BELGA

Dit moet u nog weten

De tussensprint ligt op 18,6 kilometer van de meet in Villanueva de Gallego en daar liggen nog 6, 4 en 2 bonificatieseconden. Aan de finish wachten er 10, 6 en 4 bonusseconden.

In de stand om de groene trui staat Kaden Groves ruim aan de leiding met 158 punten, dat zijn er dubbel zoveel als eerste achtervolger Remco Evenepoel. Opvallend: anders dan in de echt biljartvlakke etappes zijn aan de finish in Zaragoza maar dertig in plaats van vijftig punten te verdienen. In de tussensprint gaat het wel om de ‘normale’ twintig punten.

De laatste keer dat de Vuelta in Zaragoza arriveerde was in 2008. Toen won Sebastien Hinault (Crédit Agricole) voor Lloyd Mondory (AG2R-La Mondiale) en de jonge Greg Van Avermaet (Silenco-Lotto) die dat jaar het puntenklassement zou winnen.