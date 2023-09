Kapitein en drie bemanningsleden opgepakt nadat man van veerboot geduwd wordt en verdrinkt

De kapitein en drie bemanningsleden van een Griekse veerboot zijn opgepakt na de dood van een 36-jarige man die van een laadklep geduwd werd en in het water belandde.

In Griekenland wordt geschokt gereageerd op het incident, dat dinsdagavond gebeurde in de haven van Piraeus, niet ver van Athene. Op beelden, die druk gedeeld worden op sociale media, is te zien hoe het slachtoffer op de laadklep loopt, maar tegengehouden wordt door crewleden van de Blue Horizon.

De man probeert meermaals terug aan boord te gaan en op het moment dat de veerboot wegvaart belandt hij tussen laadbrug en de wal. Het 36-jarige slachtoffer wordt meteen meegesleurd door het kolkende water. Volgens de kustwacht werd de man nadien bewusteloos uit het water gehaald, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Uit de lijkschouwing blijkt dat hij is verdronken, schrijft het dagblad Kathimerini.

Beelden van het incident worden druk gedeeld en becommentarieerd op sociale media. — © rr

Miltiadis Varvitsiotis, de Griekse minister van Maritieme Zaken, bevestigt aan radiozender Parapolitika dat de man wel degelijk een kaartje had gekocht voor de veerboot. Hij zou om een onbekende reden zelf de veerboot hebben verlaten, vooraleer hij probeerde om terug aan boord te gaan. Varvitsiotis noemt het gedrag van de opgepakte bemanningsleden “een belediging voor Griekse zeelieden” en heeft een onderzoek ingesteld naar de feiten.

Attica Group, de eigenaar van de Blue Horizon, laat in een mededeling weten het tragische incident te betreuren en alle medewerking aan het onderzoek te verlenen.