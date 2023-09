Oude meubels krijgen een nieuw leven op Campus MAX STEM

De leerlingen van het 7de jaar van Campus MAX STEM uit Tessenderlo startten het schooljaar met een projectweek rond het thema upcycling. In multidisciplinaire teams werkten ze samen om afgedankte spullen nieuw leven in te blazen. Hierbij werkten ze nauw samen met Kringwinkel Reset in Tessenderlo.

“Naast het uitwerken van het project lag de focus deze week ook op elkaar beter leren kennen, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en creativiteit”, vertelt begeleidende leerkracht Kathleen Van den Eynde. “De leerlingen zaten tot en met het zesde jaar in hun eigen afdeling en kennen de andere leerlingen minder goed. Vanaf het zevende jaar willen we al die talenten samenbrengen zodat ze sterke teams kunnen vormen en leren van elkaar.” Gavin uit de richting 7 interieurinrichting vertelt enthousiast: “Ik vond het fijn om kennis te maken met de andere richtingen. Samen van iets ouds iets helemaal nieuws maken was heel leerrijk. Bovendien zijn we echt wel fier op het resultaat, ons stuk werd al meteen verkocht. De opbrengst van de verschillende stukken gaat naar de sociale dienst van Campus MAX. De niet-verkochte stukken kan je volgende week bekijken in Kringwinkel Reset in Tessenderlo.