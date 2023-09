Leen van Opdorp geeft 100 keer bloed

Op de afgelopen bloedinzameling van Rode Kruis-Bree werd Leen van Opdorp in de bloemetjes gezet vanwege haar 100ste bloeddonatie.

Leen is afkomstig uit het Antwerpse en woont sinds twee jaar in Bree. Hoelang ze al bloed geeft weet ze niet exact, maar haar missie is altijd geweest haar vader te evenaren. "Het Rode Kruis-Bree wil haar graag van harte bedanken voor deze jarenlange inzet en ziet haar graag terug op de volgende bloedinzamelingen. Ze ontving een pakket vol lekkers van de afdeling."