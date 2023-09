Op maandag 4 september ging Neos Kuringen met 70 leden op wandel in het Nationaal Park Hoge Kempen in Zutendaal.

Het Nationaal Park Hoge Kempen in Zutendaal is een uniek natuurgebied waar meer dan 5000 hectare bos beheerd en beschermd worden. De Neos-leden konden kiezen voor de grote tocht (7 km), de kleine tocht (4 km) of gewoon een gezellige praatnamiddag. "Het was een pittige wandeling, vooral omdat hetbehoorlijk warm was", klinkt het.