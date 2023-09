Maaseik

Het nieuwe seizoen van Extreme Makeover Vlaanderen brengt presentator James Cooke naar Jean Pierre (58) en Sharon (38) in Opoeteren bij Maaseik. James was er meer dan welkom, want Jean Pierre zag zich genoodzaakt zijn verbouwingswerken te staken toen hij ongeneeslijk ziek werd. “Kanker”, zegt hij. “Ongeneeslijk. Als je zo’n diagnose krijgt, stopt je wereld met draaien.”