Albanese dieven roven ziekenhuiscafetaria’s in Vlaanderen leeg: tot 4 jaar cel

Drie Albanezen zijn door de Hasseltse rechter veroordeeld tot celstraffen tussen 16 maanden en 4 jaar voor dertien diefstallen en zes pogingen in onder andere ziekenhuizen, waaronder Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het ZOL in Genk, en slagerijen in Vlaanderen. In totaal maakten ze samen minstens 41.000 euro buit.

Een 19-jarige man en zijn 23-jarige huisgenoot uit Antwerpen en een 42-jarige man uit Heist-op-den-Berg trokken er vanaf september vorig jaar op uit om in wisselende samenstelling diefstallen te plegen in heel Vlaanderen. Ze viseerden vooral de cafetaria’s van ziekenhuizen en slagerijen van Renmans.

In de nacht van oud op nieuw sloegen ze toe in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt door een toegangsdeur open te slijpen. De nacht voordien waren twee verdachten al gepasseerd in Campus Salvator. Op 28 november kreeg ook het ZOL in Genk het gezelschap over de vloer. Ze verschaften zich toegang en gingen met 23.000 euro uit een kluis en cashboxen aan de haal. Twee maanden eerder waren ze ook al in het ziekenhuis Sint-Barbara in Lanaken gepasseerd na het kraken van de nooddeur.

Renault Clio

Uiteindelijk kon het trio gelinkt worden aan dertien inbraken en zes inbraakpogingen omdat ze telkens dezelfde modus operandi hanteerden. Meermaals slepen ze een gat in een nooddeur of forceerden die met een koevoet. Vervolgens kraakten ze de automatische cashsystemen.

Ook was er nagenoeg altijd in de buurt een Renault Clio te zien die op de naam van de echtgenote van één van de betichten stond. Daarnaast waren er nog camerabeelden en de telefoniegegevens die in de richting van de drie Albanezen wezen. De mannen gingen er in totaal met ruim 41.000 euro vandoor.

4 jaar cel

De 42-jarige man was al gekend voor tal van inbraken en werd in 2013 in Luik al eens veroordeeld. Hij stak de feiten op een depressie waardoor hij niet goed wist wat hij deed. De Hasseltse rechter gaf hem vier jaar cel. Zijn 23-jarige kompaan verklaarde dan weer dat de mannen elkaar op café leerden kennen en daar hun plannen onder invloed van alcohol smeedden.

Hij gaat voor veertig maanden naar de gevangenis. De jongste man werd slechts aan één feit gelinkt, maar hij verschafte volgens de procureur wel onderdak aan de twintiger en had foto’s van slijpschijven in zijn telefoon. Hij kreeg zestien maanden opgelegd. Elk moeten ze ook een geldboete van 800 euro ophoesten, samen met schadevergoedingen om de burgerlijke partijen te vergoeden.