8 van 23 gecontroleerde vrachtwagens niet in orde bij actie zwaar vervoer

Hasselt

Woensdag heef de politie LRH een actie zwaar vervoer gehouden met de focus op ADR. Zij werkten hiervoor samen met de wegpolitie van Hasselt en een ADR-controleur van de Vlaamse Belastingdienst. De controle gebeurde op de Via Media in Hasselt. Van de 23 gecontroleerde voertuigen waren acht bestuurders niet in orde. De politie stelde voor een bedrag van 2.340 euro onmiddellijke inningen op voor vervallen keuringen, technische vereisten, goederenvervoer en zekering van lading.

Er werd ook één pv opgesteld voor drugs in het verkeer.