Voor net geen 34.000 euro aan achterstallige belastingen en boetes geïnd bij controle

Diepenbeek/Zonhoven

Douane en de Vlaamse Belastingsdienst hebben bij controles in de PZ LRH voor net geen 34.000 euro aan achterstallige belastingen en boetes geïnd. De controles gebeurden op de N74 in Zonhoven richting Hasselt en de Universiteitslaan in Diepenbeek.

Zes bestuurders testten positief op drugs in het verkeer. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast stelde de politie 44 onmiddellijke inningen op voor onder andere vervallen keuringen, het niet-dragen van de gordel, gsm-gebruik achter het stuur en overlading. Voorts werden er 10 pv’s opgesteld voor onder andere rijden spijts verval, rijden zonder rijbewijs en drugsbezit.