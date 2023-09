Officieel: The Rolling Stones bevestigen nieuw album en lossen meteen nieuwe single

Voor het eerst in 18 jaar lossen The Rolling Stones een nieuw album met eigen muziek. Dat bevestigden Mick Jagger (80), Keith Richards (79) en Ron Wood (76) woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst in Londen die wereldwijd te volgen was. De Stones losten meteen ook de single ‘Angry’.

LEES OOK. 80 jaar Mick Jagger: een verhaal van 5 vrouwen, 8 kinderen en 72 albums

Na wekenlange hints en geruchten kwam het niet meer als een verrassing, maar toch: een album van The Rolling Stones is altijd wereldnieuws. Zeker wanneer het de eerste plaat is zonder hun vorig jaar overleden drummer Charlie Watts en wanneer het gaat om de eerste eigen muziek van de Stones sinds A bigger bang uit 2005.

LEES OOK. Na zomer vol hints: The Rolling Stones brengen nieuw album uit

Het overlevende trio – Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood – maakten het nieuws officieel voor de verzamelde internationale pers in Londen, in het iconische Hackney Empire-theater, tijdens een interview met talkshowhost Jimmy Fallon. Dat kon wereldwijd live worden gevolgd via YouTube.

De band bevestigde er de nieuwe albumtitel, Hackney diamonds, en ook de releasedatum. Op 20 oktober verschijnt het album met twaalf nieuwe songs. Die werden op verschillende locaties opgenomen, van Los Angeles en New York over Londen tot de Bahama’s. Als voorsmaakje werd de eerste single gelost, Angry.

Bekijk hieronder de videoclip, met ‘Euphoria’-actrice Sydney Sweeney in de hoofdrol.