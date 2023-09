Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis) is snelste van lange vlucht en wint elfde etappe in Vuelta, Evenepoel blijft status quo

De Spanjaard Jesús Herrada (Cofidis) was woensdag de snelste van een lange vlucht in de elfde etappe in de Vuelta. Hij verraste onder meer Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), die ook in de vlucht zat. In de groep der favorieten veranderde amper wat. Onze jonge landgenoot Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) leek nog wat tijd te zullen pakken op de favorieten, maar werd bijgebeend door een late uitval van Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), die meteen leider Sepp Kuss (Jumbo-Visma) mee in zijn wiel nam.

Rood: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Jésus Herrada (Cofidis)

Wit: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Hoe kwam de zege tot stand?

Een dol openingsuur aan gemiddeld zevenenveertig kilometer per uur. Er kwamen voortdurend aanvallen: eerst Sean Quinn (23, EF Education-EasyPost) solo, daarna zes renners samen. Toen die opnieuw werden ingelopen probeerde Jason Osbourne (29, Alpecin-Deceuninck) het in zijn eentje, maar ook die poging was van korte duur. Er volgde een poging van vier renners, gevolgd door solo uitvallen van Larry Warbasse (31, AG2R-Citroën) en Jonathan Caicedo (30, EF Education-Easy Post). Uiteindelijk zou het tot kilometer paal zevenenvijftig duren voor een grote groep van zesentwintig renners voorop raakte, met daarbij Geraint Thomas (37, Ineos Grenadiers) en Filippo Ganna (27, Ineos Grenadiers) als meest opvallende namen.

Jumbo-Visma zette zich aan kop van het peloton, maar ook in het tweede wedstrijduur bedroeg de gemiddelde snelheid nog steeds zesenveertig kilometer per uur. De ploeg van leider Sepp Kuss maakte zich niet druk over de ritzege. De kopgroep kreeg net geen zes minuten voorsprong cadeau.

Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) probeerde vooraan tot twee keer toe te anticiperen op de slotklim. Paul Ourselin (29, TotalEnergies) volgde nadien zijn voorbeeld en bleef lang voorop. Uiteindelijk werd hij pas weer ingerekend op vijf kilometer van het einde, na een lange kopbeurt van Filippo Ganna in de achtervolging. De Italiaan ging verwoestend tekeer en herleidde de kopgroep van zesentwintig tot amper negen renners.

Op anderhalve kilometer van het einde, op de steilste stroken van de slotklim naar Laguna Negra, stak Jonathan Caicedo het vuur aan de lont. Zijn eerste aanval werd nog gecounterd, maar onder de rode vlag probeerde hij het opnieuw. Geraint Thomas bracht de achtervolgers terug, waarna Jesus Herrada (33, Cofidis) slim demarreerde. De Spaanse veteraan kon zijn inspanning doortrekken tot op de streep en won voor jonkies Romain Gregoire (20, Groupama-FdJ) en Andreas Kron (25, Lotto-Dstny).

Wat deden de Belgen?

Cian Uijtdebroeks (20, Bora-Hansgrohe), veertiende in het algemeen klassement, sprong diep in de finale weg uit het peloton. Hij probeerde te anticiperen, maar werd aan de meet alsnog ingehaald.

Eén Belg was mee in de grote vluchtgroep van zesentwintig: Otto Vergaerde (29 Lidl-Trek), die het gezelschap had van ploegmaat Jacopo Mosca (30, Lidl Trek). Die was bij de start nog slachtoffer van een practical joke, toen Filippo Ganna zijn fiets ontvreemde.

Rune Herregodts (25, Intermarché-Circus-Wanty) was één van de aanvallers in het eerste wedstrijduur. Zijn aanval met Dorian Godon (25, AG2R-Citroën), Kenny Elissonde (32, Lidl-Trek) en Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) ging evenwel niet door.

Wat deden de favorieten?

Totale wapenstilstand tot in de laatst3e honderden meters. Het peloton reed in colonne naar boven, waarbij vooral Soudal Quick-Step zich dominant op kop zette. Hugh Carthy (29, EF Education-Easy Post) was de enige die nog probeerde weg te springen, maar hij kreeg meteen Wilco Kelderman (32, Jumbo-Visma) mee als waakhond. Remco Evenepoel zette als eerste de eindsprint in, maar verschillen waren er uiteindelijk niet. De berg baarde zo een muis.

Stand:

1. Sepp Kuss (VSt/Jumbo - Visma); 39u27’45”

2. Marc Soler (Spa) 0:26;

3. Remco Evenepoel (Bel) 1:09;

4. Primoz Roglic (Slo) 1:36;

5. Lenny Martinez (Fra) 2:02;

6. Joao Almeida (Por) 2:16;

7. Jonas Vingegaard (Den) 2:22;

8. Juan Ayuso (Spa) 2:25;

9. Enric Mas Nicolau (Spa) 2:50;

10. Aleksandr Vlasov (Rus) 3:14;

11. Mikel Landa (Spa) 3:21;

12. David De La Cruz (Spa) 4:20;

13. Hugh Carthy (GBr) 4:56;

14. Cian Uijtdebroeks (Bel) 5:16;

15. Steff Cras (Bel) 6:31

Verder nog iets dat u moet weten?

-Steff Cras, nog altijd vijftiende in het algemeen klassement, liet bij Sporza weten dat hij ziek geworden is in de Vuelta. Hij heeft last van de sinussen en had twee moeilijke nachten.

-Juan Ayuso (20, UAE Emirates) kwam ten val in de neutralisatie, maar kon zonder tijdsverlies binnen komen.

-Voor de volledigheid: de tussensprint ging naar Joel Nicolau (25 Caja Rural). Hij pakte als zesennegentigste in het algemeen klassement de zes bonusseconden.