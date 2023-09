Studie: “Britten riskeren ergste daling van hun levensstandaard sinds jaren 50”

De Britten riskeren binnen enkele jaren de sterkste daling van hun levensstandaard te hebben meegemaakt sinds “ten minste de jaren 50”, zo staat in een studie van de denktank Resolution Foundation.

De gezinnen met de laagste inkomens “zullen wellicht nieuwe dalingen van hun inkomsten kennen door de verhoging van de belastingen, het einde van de steun voor de kosten van levensonderhoud en de stijging van de woonkosten”, zegt de denktank in een mededeling.

De renteverhogingen door de Bank of England om de inflatie te temperen, hadden geen effect op de gezinnen, want ze deden de maandelijkse afbetalingen voor hypotheekleningen opflakkeren, aldus nog de organisatie.

Crisis

Hoewel het ergste in de crisis van de levensduurte misschien voorbij is, met een daling van de inflatie en met middeninkomens die “voortaan sneller stijgen dan de prijzen”, volstaat dit niet om het tij te keren, zo staat in het communiqué.

“De huidige legislatuur is veruit de ergste aan het worden in termen van levensstandaard sinds ten minste de jaren 1950”. Het inkomen van een doorsnee gezin in het belastingjaar 2024-2025 “zal 4 procent lager zijn” dan vijf jaar eerder.

De renteverhogingen zijn evenwel niet negatief voor iedereen. Gezinnen met spaargeld, met name ouderen, zullen volgens de Resolution Foundation integendeel van een “enorme toename van spaargeld” kunnen profiteren.