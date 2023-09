Waarom je met kleine kinderen best pas als laatste het vliegtuig opstapt

Veel vliegtuigmaatschappijen bieden een preboarding-optie aan – al dan niet betaald. Veel ouders van jonge kinderen zal het als muziek in de oren klinken: niet in de rij staan met jengelende kinderen en alle tijd en ruimte hebben om je bagage in het vliegtuig op te bergen en je te nestelen op je stoel. Toch raadt Samantha Brown, presentatrice van een aantal Amerikaanse Travel Channel-programma’s, preboarden met kinderen net af.

Onbeschofte opmerkingen

Zelf heeft Brown een tweeling van zes. Ze gebruikt nooit de mogelijkheid om als één van de eersten het vliegtuig in te stappen met haar kinderen – juist omdat het instapmoment het ergste moment is van de hele vlucht. “Als jij dan al met je kinderen in het vliegtuig zit, maak je passagiers op hun ergst mee. Mensen met hun bagage boven hun hoofd, onbeschofte opmerkingen tegen medepassagiers, passagiers die vergeten zijn dat ze ooit manieren hadden … En ondertussen zien je kinderen dat allemaal gebeuren en absorberen die hun gedrag.” Brown pleit er dus voor om je kinderen daarvoor te behoeden.

Taakverdeling

Bovendien is het wat Brown betreft juist niet prettig om 45 minuten langer dan nodig met de kinderen in het vliegtuig te zitten. En als je vertraging hebt, kan dat zelfs nog verder oplopen. In plaats daarvan raadt ze ouders aan om de taken te verdelen: een iemand gaat alvast aan boord om de stoelen klaar te maken en spullen op te bergen, terwijl de ander met de kinderen bij de gate wacht en pas op het allerlaatste moment gaat boarden. “Dan zijn ze hopelijk ook hun energie wat meer kwijt.”