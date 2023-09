Politie pakt gewapende jongeman op die zich in woning verschanst

Een jongeman, die naar verluidt gewapend zou zijn, heeft zich woensdagnamiddag verschanst in een woning aan de Olmweg in Merendree bij Deinze. Speciale interventie-eenheden van de politie kwamen ter plaatse en sloten de buurt af. Om 15 uur kon de jongeman ingerekend worden.

De jongeman bevond zich alleen in de vrijstaande woning langs de Olmweg in Merendree. Eerder die dag had hij filmpjes op sociale media gezet waarin hij met een wapen – mogelijk een soort loodjesgeweer – zwaaide. Volgens bronnen staat de jongeman gekend om zijn druggebruik.

De interventie-eenheden van de politie rukten omstreeks 11 uur uit richten de landelijke weg in de Deinse deelgemeente. Een kleine 4 uur later kon de man gearresteerd worden.

(later meer)