Van je faalangst afraken door afwijzing expliciet op te zoeken is trend op Tiktok, maar werkt dat ook echt?

Beeld je in: je vraagt een wildvreemde in de straat om 100 euro of een date diezelfde avond. Kans is groot dat het deksel op de neus krijgt. Beide cases zijn voorbeelden van een populaire trend op Tiktok: ‘rejection therapy’. Aanhangers beweren dat hun faalangst door de therapie vermindert, een statement dat ook IT’er Jason Comely al maakte toen hij in 2010 het ‘rejection therapy’-spel op de markt bracht. Wij vroegen Bram Vervliet, hoofddocent aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de KU Leuven, naar zijn professionele opinie over de techniek.