Ontdek drie erfgoedparels en tien potloodventjes op Open Monumentendag in Heers

Erfgoedorganisatie Herita organiseert nu zondag (10 september) de 35ste editie van Open Monumentendag. In Heers kan je drie erfgoedparels ontdekken: het Kasteel van Heers, Monnikenhof in Vechmaal en de O.-L.-V. Tenhemelopnemingkerk in Veulen.

Open Monumentendag draait dit jaar rond het immaterieel erfgoed. Op het kasteeldomein van Heers (Nieuwe Steenweg 71) kan je vanaf 10 uur iets drinken aan de pop-up kasteelbar of een rondleiding volgen. Maar je kan er ook de tentoonstelling bezoeken over de laatste 50 jaar en de toekomst van het kasteel: ‘the fall and rise’ van het kasteel van Heers’. “Dat gaat over de broers Desmaisères, de laatste bewoners van het kasteel. Zij zijn er niet in geslaagd het domein in stand te houden. We tonen getuigenissen van hoe het toch zo ver is kunnen komen”, vertelt Caroline Geerts, projectcoördinator voor Herita. “In 2017 stond er gelukkig een groep lokale vrijwilligers op om het kasteel van de ondergang te redden. Met hart en ziel gingen ze ervoor om het kasteeldomein te redden. Ook hun verhaal krijg je gepresenteerd. Je ontmoet de mensen die deze site tot op de dag van vandaag springlevend houden.”

Bake Off Haspengouw

In Vechmaal wordt de hoogstamboomgaard van het Monnikenhof (Monnikenlaan 51) vanaf 13 uur omgetoverd tot een evenementenweide voor Feest in de Boomgaard, een initiatief van Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. Je kan er meedoen aan fruitige workshops of proeven van het fruitlandschap op de streekproductenmarkt. Geïnspireerd door het succes van Bake Off Vlaanderen gaat het Regionaal Landschap bovendien op zoek naar het lekkerste (hoogstam)fruitgebak van Haspengouw tijdens de eerste Bake Off Haspengouw. Meer info: https://www.feestindeboomgaard.be.

Potloodventjes

Van 10 tot 17 uur kan je ook nog de Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Veulen (Nieuwe Steenweg 139) vrij bezoeken. Pronkstuk is het cassetteplafond uit 1627, beschilderd in opdracht gravin Maria d’Argenteau. “Je kan er een korte film bekijken over de boeiende geschiedenis van dit kerkgebouw”, zegt diensthoofd Vrije tijd Michele Houbraken. En tot slot zorgden de leerlingen van de Academie Haspengouw voor een creatieve uitdaging, speciaal voor Open Monumentendag. “Zij creëerden tien unieke handgemaakte potloodventjes die we verstopt hebben op het kasteeldomein, in de kerk van Veulen en het Monnikenhof. Als je één van de behulpzame ventjes ziet, mag je hem mee naar huis nemen”, aldus Houbraken. (frmi)