Waarom vier F16’s een vliegtuig begeleiden boven Limburg

Veel lezers melden ons dat vandaag een groot vliegtuig cirkelt boven Noord-Limburg. Dat vliegtuig werd de hele tijd geflankeerd door twee tot vier F-16’s. Een onderschepping van een niet communicerend vliegtuig door de Quick Reaction Alert (QRA) van de Luchtmacht? De zogenaamde QRA beveiligt ons luchtruim tegen vliegtuigen die anoniem binnenkomen. Niets van. Het vliegtuig maakt rondjes om te oefenen voor de Belgian Airforce Days.

Het grote vliegtuig is een voor militaire doeleinden omgebouwde Airbus die tegelijk troepen transporteert als vliegtuigen in de lucht bevoorraadt met brandstof. Deze MRTT (Multirole Tanker Transport) maakt deel uit van de NAVO-basis MMF (Multinational MRTT Fleet) in Eindhoven. De Belgische Defensie maakt deel uit van die gemeenschappelijke transport- en tankcapaciteit in Eindhoven en schakelt dergelijke MRTT’s regelmatig in. “Deze MRTT is hier inderdaad aan het trainen voor de Belgian Airforce Days dit weekend in Kleine Brogel”, bevestigt kolonel-vlieger Koen Vanheste, de basiscommandant van de 10de Tactische Wing in Kleine Brogel.

© Karel Hemerijckx