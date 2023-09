SINT-TRUIDEN

Een schaatsbaan in de kerk, een ongezien groot kerstbomendoolhof op de Groenmarkt en prachtige beren vol lichtjes die over de stad zullen waken: zo zal Kerstmis in Sint-Truiden er dit jaar uitzien. “Dit kerstconcept is er eentje dat we nog nooit hebben gedaan”, zegt eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld).