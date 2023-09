Minstens 16 doden, onder wie een kind, en 27 gewonden na raketaanval op markt in Oekraïne

Een Russische raket is op een markt in het Oost-Oekraïense Kostjantynivka, in de regio Donetsk, terechtgekomen en heeft het leven gekost aan minstens 16 personen. Eén van hen was een kind. Minstens 27 anderen raakten gewond. Dat meldt de Oekraïense premier Denis Shmihal en wordt bevestigd door president Volodimir Zelenski.