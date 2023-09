HBVL-appelboompjes kunnen stilaan geplukt worden, stuur hier een foto van jouw appeltjes in

Hasselt

Als alles goed ging, zijn de appeltjes aan de ruim 26.000 boompjes die Het Belang van Limburg vorig jaar uitdeelde stilaan rijp. Nu midden september nadert, wordt het tijd voor de eerste oogst! We vingen al van verschillende lezers op dat de appeltjes aan hun boom er hapklaar uitzien. Je kan nu al eens een appeltje plukken (probeer daarbij geen takken te beschadigen) en proeven. Of je laat het fruit nog iets langer in de zon bijrijpen aan de boom. We zouden het alleszins tof vinden als je een foto van jouw HBVL-appeltjes instuurt. Succes met de oogst en smakelijk alvast!