Op heterdaad betrapt: Claude, de stelende koala

De eigenaar van een Australische plantenkwekerij was al enkele weken op zoek naar de indringer die zijn stekjes vernielde, toen hij plots oog in oog kwam te staan met de dader. Plantenkweker Humphrey Herington vermoedde dat ontsnapte geiten zijn eucalyptusplantjes vernielden, maar de schuldige bleek een hongerige koala.

“Het dier was oververzadigd en kon niet meer bewegen, maar het bewijsmateriaal was onweerlegbaar”, zegt Humphrey Herington van de Eastern Forest Nursery bij Lismore, in de Australische deelstaat New South Wales, in een gesprek met de BBC. “De resten van afgevreten eucalyptusplanten lagen rondom de koala.”

De plantenkweker doopte het buideldier Claude, een verwijzing naar zijn grote klauwen. De koala werd gevangen en even verderop weer vrijgelaten, maar dook een paar dagen later alweer op tussen de eucalyptusplantjes van Herington. Die schat dat het zoogdier voor ongeveer 6.000 Australische dollar, iets meer dan 3.500 euro, aan schade heeft aangericht. Hij is nu van plan om een hek met een speciaal net neer te poten, om ongewenste bezoekers buiten te houden.