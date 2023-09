Hannelore Knuts jureert in ‘Belgium’s Next Topmodel’. — © Alex Salinas

Onder het scherpe juk(been) van Hannelore Knuts (46) start Streamz een nieuwe zoektocht naar Belgium’s Next Topmodel. Het programma wordt - she, he, they - inclusiever dan ooit, zonder de catfights en bodyshaming van weleer. De roemruchte make-overs houden wél stand, verklapt het mode-icoon uit Hasselt: “Maar model zijn is ook je haar afknippen en soms écht niet blij zijn met hoe je eruitziet.”