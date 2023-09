Belgian Lion Manu Lecomte gaat in Luik basketten

De 28-jarige Lecomte droeg vorig seizoen het shirt van het Israëlische Hapoel Eilat en, sinds februari, dat van het Montenegrijnse Buducnost.

“Met deze extra aanwinst onderstreept de club andermaal zijn wens om een solide en competitieve ploeg te bouwen om mee te spelen voor de eerste plaatsen in de BNXT League en de ENBL (European North Basketball League)”, stelt Luik.

De Brusselaar speelde in het seizoen 2012-2013 twee wedstrijden voor Bergen, waarna hij collegebasketbal voor Miami Hurricanes en Baylor Bears speelde. Na een seizoen in de G-League bij de Agua Caliente Clippers keerde de spelmaker terug naar Europa, waar hij de kleuren van Murcia (2019-2020), Gran Canaria (2020), Frankfurt (2020-2021), Pau-Lacq-Orthez (2021), Prienai (2021) en Jonava (2021-2022) verdedigde, voordat hij in november 2022 bij Eilat terechtkwam.