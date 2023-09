Commissie wil dat Europese gehandicaptenkaart in hele Europese Unie gebruikt wordt

De European Disability Card moet garanderen dat personen met een handicap in de hele Europese Unie een beroep kunnen doen op verlaagde toegangstarieven in musea of pretparken, bijstand op het openbaar vervoer of andere ‘voorkeursbehandelingen’. De kaart moet dienen als een bewijs van een erkende handicap in de hele Europese Unie. Momenteel wordt die nog maar in enkele landen, waaronder het onze en Italië, gebruikt.

Daarnaast wil de Europese Commissie de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeteren. Die zal de nationale parkeerkaarten vervangen en garandeert dezelfde parkeerrechten in de hele EU.

Beide kaarten zullen naast fysiek ook digitaal beschikbaar zijn.