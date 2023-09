Toch brokstukken van Russische drones neergekomen op Roemeens grondgebied

Er zijn wel degelijk brokstukken van een Russische drone op Roemeens grondgebied neergekomen. Dat heeft de Roemeense defensieminister Angel Tilvar woensdag gezegd op A3CNN. Op die manier dreigt de oorlog in Oekraïne zich uit te breiden tot in Roemenië, een NAVO-lidstaat.

Rusland heeft de voorbije dagen en weken, sinds het afspringen van de graandeal, gevoelig meer bombardementen uitgevoerd in het zuidwesten van Oekraïne. In die regio bevinden zich havens en andere infrastructuur die erg belangrijk is voor de handel. Maar daar ligt ook de grens met Roemenië, en dinsdag heeft Rusland een aanval uitgevoerd die “heel, heel, heel dichtbij” die grens was, zo stelde de Roemeense president toen.

Volgens Oekraïne zijn in de nacht van zondag op maandag zelfs brokstukken van een Russische drone op Roemeens grondgebied neergekomen. De Roemeense overheid ontkende dat maandag nog, al gaf de premier wel toe bijzonder bezorgd te zijn over de nabijheid van de aanvallen. Woensdag bevestigt de Roemeens defensieminister plots wél dat er brokstukken in Roemenië beland zijn. Dat gebeurde in een interview met A3CNN tijdens een bezoek aan de regio.