Operaties en scans in ZNA Stuivenberg afgelast door elektriciteitsproblemen

Een dag na de inhuldiging van het nieuwe ziekenhuis Cadix slaat het noodlot toe in het ziekenhuis Stuivenberg. Door ernstige elektriciteitsproblemen woensdagochtend om 8u moesten alle operaties, CT- en MRI-scans worden afgelast. Er is de hulp ingeroepen van de civiele bescherming, maar die kon om technische redenen niet helpen.

ZNA Cadix vervangt op 18 september het ZNA Stuivenberg. Blijkbaar is dat net te laat. Er doken woensdagochtend ernstige problemen op met de elektriciteit in Stuivenberg. 25 geplande operaties moesten worden afgeblazen. Twee patiënten werden voor een dringende ingreep overgebracht naar een ander ziekenhuis. De kans dat alle problemen vandaag zouden opgelost geraken, is onbestaande.

ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken bevestigt de problemen.

“Door het uitvallen van een aggregaat voor de stroomvoorziening is de normale stroomvoorziening in een deel van ZNA Stuivenberg onderbroken”, zegt Van de Vreken. “Om de veilige zorg aan de patiënten te garanderen hebben we de nodige maatregelen genomen. Dit deel van het ziekenhuis krijgt nu stroom van het noodnet. Dat levert energie voor bijvoorbeeld de beademing en monitoring van patiënten. Operaties en beeldvorming in ZNA Stuivenberg hebben we tot nader order afgelast. Die vragen meer energie dan momenteel beschikbaar, waardoor ze tijdelijk niet kunnen doorgaan.”

Het is ook niet de eerste maal dat dit ziekenhuis met dit soort van problemen werd geconfronteerd. Het gaat hier nu eenmaal om een oud gebouw. Het werd in 1884 ingehuldigd.

ZNA Stuivenberg zoekt een nieuwe datum voor de uitgestelde ingrepen en beeldvorming, en contacteert zelf de patiënten.

“We hebben onder andere de civiele bescherming gecontacteerd voor een ander aggregaat, maar om technische redenen kon dat niet”, zegt Van der Vreken. “Intussen zijn we bezig aan alternatieven voor de normale stroomvoorziening.”

Het nieuwe hoogtechnologisch ziekenhuis Cadix aan het Eilandje zal jaarlijks zo’n 200.000 patiënten behandelen.