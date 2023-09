Lummen

Sinds de zware brand op 15 juni is het huis van de familie Van Swartenbrouck onbewoonbaar. “Na twee maanden is de eerste fase van de opkuis achter de rug en volgende maand starten de herstellingswerken. Het gaat de goede richting uit en nu willen we iedereen bedanken”, vertelt Tim Van Swartenbrouck.