De modeweken staan weer voor de deur: hier kijken we het meest naar uit

September betekent niet alleen de start van het nieuwe schooljaar en het einde van de zomer, maar ook het officiële begin van het nieuwe modeseizoen. Morgen wordt het startschot gegeven van New York Fashion Week en vervolgens staan ook Londen, Milaan en Parijs op de planning. Hoog tijd dus om een lijstje te maken van de shows, ontwerpers en andere hoogtepunten waar we naar uitkijken.

Nieuw creatief talent bij Helmut Lang

Op de eerste dag van New York Fashion Week staat er al meteen een grote gebeurtenis op de planning. De jonge designer Peter Do maakt namelijk zijn debuut voor Helmut Lang, een merk dat al enige tijd moeite heeft om de andere grote namen in de modewereld bij te houden – en al helemaal op het vlak van financiën.

LEES OOK:

Een frisse start voor Victoria’s Secret?

Victoria’s Secret mag dan geen haute couture zijn, het merk is een begrip in de Verenigde Staten en daarbuiten. De afgelopen jaren – sinds 2018 om precies te zijn – vonden er echter geen runway shows meer plaats omdat het label onder vuur kwam te liggen, onder andere door het gebrek aan inclusiviteit. De Victoria’s Secret World Tour-première in New York moet daar verandering in brengen, maar de vraag is of er nog plaats is voor de Angels.

Tom Ford verandert (niet)?

Ook bij Tom Ford is er sprake van een machtswissel. Nadat mijnheer Tom Ford himself er de brui aan gaf toen het merk werd overgekocht door Estée Lauder, is het nu aan zijn voormalige rechterhand Peter Hawkings om een nieuwe collectie voor te stellen. Op papier lijkt er weinig te veranderen, maar alleen Milan Fashion Week kan uitwijzen of dat ook echt zo is.

Gucci gaat klassiek

Als we het hebben over de modeweek in Milaan, denken we meteen aan Gucci. Nadat Alessandro Michele is opgestapt als creative director is het dit seizoen aan Sabato De Sarno om de teugels in handen te nemen. De Sarno werkte eerder bij Valentino en stelt op 22 september dus zijn eerste Gucci-collectie voor. Hij zou het over een klassiekere boeg gooien, als we de geruchten mogen geloven.

Phoebe Philo is terug van weggeweest

Tijdens Paris Fashion Week houden heel wat modefanaten hun adem in voor Phoebe Philo. Voorlopig werden er nog geen officiële aankondigingen gedaan, maar de voormalige creative director van Chloé en Céline start haar eigen label met behulp van modegigant LVMH en dat belooft grootse dingen.

Docu’s, shows en acteurs bij de vleet

Als we de modedefilés zelf even buiten beschouwing laten, zijn er nog enkele andere modegerelateerde evenementen die deze maand onze aandacht vragen. Op 15 september staat in eigen land de première van Belgium’s next top model op de planning, terwijl op Apple TV+ de docu The super models verschijnt op 20 september. Acteurgewijs wordt verwacht dat er heel wat beroemde koppen aanwezig zullen zijn op de modeweken, aangezien acteurs massaal staken en dus niet bij filmopnames aanwezig zullen zijn.