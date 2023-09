Oceanologen breken zich het hoofd over mysterieus ‘gouden ei’ op de zeebodem bij Alaska

Voor de kust van Alaska hebben wetenschappers een mysterieus goudkleurig object ontdekt op de zeebodem. Mogelijk gaat het om de overblijfselen van een zeespons of eischaal, al kan het ook een nieuwe soort zijn. Het ‘gouden ei’ is met een robotarm verplaatst, opgezogen met een slang en wordt aan wal gebracht voor verder onderzoek en een DNA-test in een laboratorium.

Het object werd op een diepte van 3 kilometer ontdekt tijdens een expeditie onder leiding van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het Amerikaanse agentschap dat zich bezighoudt met meteorologie en oceanografie. De organisatie plaatste een foto van het voorwerp op X, het vroegere Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

“Het gat vooraan wijst er mogelijk op dat iets probeerde binnen te komen, of het object wilde verlaten”, becommentarieerde een wetenschapper de vondst, die rechtstreeks werd uitgezonden op internet. Volgens een expeditielid is het object erg broos, net als huidweefsel.

“Nog nooit zoiets gezien”

De krant Miami Herald schrijft dat het vooralsnog niet duidelijk is wat het object precies is. Experten suggereren een eischaal of zeespons, maar het zou ook iets helemaal anders kunnen zijn, aangezien wordt aangenomen dat we nog niets weten over zowat twee derde van de wezens in de diepzee.

“Het is een bijzonder vreemd voorwerp, in mijn hele carrière heb ik nog nooit zoiets gezien”, zegt professor en diepzee-ecoloog Kerry Howel van Plymouth University in de Britse krant Daily Mail. “Het is altijd boeiend om nieuwe dingen te ontdekken, ik kijk vol spanning uit naar de analyse van het DNA om te weten te komen wat het precies is.”