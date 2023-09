Remco Evenepoel bij de start van rit 11 in Lerma: “We gaan iets verdedigender proberen koersen, maar Kuss laten wegrijden is geen optie”

Na de tijdrit komt het Vuelta-peloton in de elfde etappe alweer bergop aan nabij La Laguna Negra (6,5 km aan 6,7 procent). Met twee zware bergritten in het verschiet, morgen met aankomst op de Tourmalet, hoopt Remco Evenepoel (23) dat de bonificatieseconden weggegraaid zullen worden door vluchters. “Maar dagen waarop je niets verwacht, zijn soms de gevaarlijkste.”

“Het is geen superregelmatige klim, er zitten beste steile stroken in, vooral de laatste kilometer is erg steil”, zei Remco Evenepoel bij de start over die slotklim. “Het is in elk geval geen lange klim, maximaal 20 minuten, dus een beetje vergelijkbaar met die in Andorra. Mocht het tot een sprint tussen de klassementsmannen komen, dan kan ik meedoen, maar ik verwacht een vluchtersetappe en hoop er ook op.”

“Het zal ervan afhangen van hoe Jumbo het aanpakt, of er een vlucht wegrijdt of een ander team iets onderneemt. Renners als Mas en Ayuso moeten tijd goedmaken, ik zie eerder zo’n ploeg iets ondernemen dan de Jumbo’s.”

“Ik denk dat iedereen een beetje met een bang hartje uitkijkt naar de vrijdag- en zaterdagrit. Iedereen zal wel een beetje met de handrem op rijden, maar dat zijn vaak de gevaarlijkste dagen. Als iedereen denkt dat er niets zal gebeuren, dat gebeurt er van alles.”

Bij Soudal-Quick-Step hebben ze enkel Evenepoel hoog in het klassement staan, Jumbo-Visma (met Kuss, Roglic en Vingegaard) en UAE (Soler, Almeida en Ayuso) hebben nog drie ijzers in het vuur. “Ik ga moeten durven gokken om andere ploegen uit hun kot te lokken. Ik ben niet de enige die hier is om de Vuelta te winnen. Ook Mas, Ayuso en de Bora’s moeten mee koersen. Ik ga niet alle hooi op mijn vork nemen, daarom zullen we de komende week wat afwachtender koersen. Of ik Kuss laat wegrijden? Neen.”

Rustdag gevoeld tijdens tijdrit?

Evenepoel blikte ook terug op de tijdrit, waarin hij het tegen Ganna moest afleggen voor de dagzege, maar wel de snelste klassementsman was.

“Ik kijk met een overwegend positief gevoel terug op de tijdrit. In de laatste 10 kilometer voelde ik me goed. Had ik die wattages de hele tijdrit kunnen trappen, dan was ik dichter bij de zege geweest. Op de rustdag heb ik beslist om een echte rustdag te nemen, ik heb weinig gefietst. Misschien heb ik daar de tol voor betaald in het begin van de tijdrit. Maar de vorm en de power zijn aanwezig, dat neem ik mee naar de komende dagen.”