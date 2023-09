Hubertine Vrancken (102) kookt nog elke dag haar eigen potje

Hubertine werd op 5 september 1921 geboren in het landbouwersgezin Vrancken-Castermans aan de Muizenberg in Kanne. Zij was op een na de jongste en enige dochter in een gezin van zeven. In 1953 trouwde ze met Henri - Hai voor de vrienden - de oudste zoon van landbouwbedrijf Castermans-Kerkhofs uit Maastricht. Drie jaar later werd hun enig kind, dochter Maria, geboren.

Terwijl Hai ging werken bij Cockerill in Ougrée, baatte Hubertine een kruidenierswinkel uit op de hoek van de Oudeweg in Kanne, niet ver van haar ouderlijke huis. Op Hemelvaartdag in 2003 stierf Hai en sindsdien woont Hubertine alleen. Enkele dagen per week kan ze rekenen op ondersteuning van Familiehulp, maar voor het overige doet ze nog zo veel mogelijk zelf. Ook haar eigen potje koken. Haar dag begint met een kopje koffie en Het Belang van Limburg. “Ik volg het nieuws nog op de voet. Ook op televisie, zodat ik kan meepraten over alles en nog wat”, zegt ze.

En meepraten, dat kan ze. Met iedereen. Want ze is nog actief lid van Samana, Okra en het Sint-Hubertuszangkoor. “Sociaal contact is voor moeder erg belangrijk”, vertrouwt dochter Maria ons toe. “Met vriendinnen gaat ze elke woensdag naar het plaatselijke dorpsrestaurant en omdat ze van lekker eten houdt, is ze vaak te vinden bij Hild’Ice of bij Hotel Limburgia in het dorp. Ook elke zondagvoormiddag is ze steevast op de afspraak voor een babbel en een port.”

“Wat ik gedaan heb om oud te worden? Heel eenvoudig: weinig zorgen maken, goed eten en blijven ademen”, geeft ze als goede raad. (eva)