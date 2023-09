Toneelgezelschap Kottebos schenkt resterende geld uit clubkas aan De Egeltjes

SINT-TRUIDEN

Twee jaar geleden werd het toneelgezelschap Kottebos ontbonden. Geheel volgens de statuten van de vereniging ging het overgebleven saldo van de clubkas, 5.000 euro, naar een goed doel. “Wij kozen vzw De Egeltjes omdat we sterk in hun alledaags werk geloven”, vertelt ex-voorzitter Pedro Colson. “Een omgeving scheppen voor ieder kind - vooral voor kinderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden -waar ze kansen krijgen om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Een organisatie die staat vóór inclusie en tegen armoede, dat is een doel dat wij willen helpen. We hebben als vereniging bijgedragen aan menig plezier, een lach en een traan, veel mensen een plezante avond bezorgd. Nu kunnen we anderen nog een laatste keer gelukkig maken, en dat voelt goed.” (jcr)