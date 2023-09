Moelingen danst de cramignon in het zog van het bloemenmeisje

Voeren

Tijdens het eerste weekend van september organiseert het Feestcomité De Stoet traditiegetrouw kermis in Moelingen. Drie dagen lang stond het kerkdorp in rep en roer. Op kermismaandag trokken de vlaggenparade en het folkloristisch reidansen (cramignon) door de straten onder begeleiding van de harmonie Berggalm uit Noorbeek. In het dorp werden de deelnemers getrakteerd op een pintje of een glaasje fris. In het zog van het bloemenmeisje werd er gedanst. Een aloude traditie die in ere gehouden wordt in Moelingen. In de feesttent op het kerkplein kwamen tal van liefhebbers opdagen voor dit leuke volksfeest. (nm)