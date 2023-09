Brandende zetel veroorzaakt veel schade aan onbewoond huis in Tessenderlo

Tessenderlo

De brandweerkorpsen van Tessenderlo en Diest rukten woensdag rond 6.50 uur uit voor een brand op Prinsenbos in Tessenderlo. Bij aankomst stond een losstaande achterbouw van een onbewoond, maar bemeubeld huis in vuur. De brandweer kreeg de vlammen onder controle, maar ze konden niet voorkomen dat er aanzienlijke brandschade was aan de achterbouw en ook de woning rookschade opliep.

het vuur was ontstaan bij een brandende zetel. Deze stond buiten op de binnenkoer en de vlammen onder overslaan op de achterbouw. Het getroffen huis is al enige tijd niet meer bewoond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar er werden ter plaatse geen brandversnellers aangetroffen. Er is wellicht sprake van incidentele nalatigheid waarbij een onbekende per ongeluk het vuur heeft veroorzaakt.