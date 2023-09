Paintsil (KRC Genk) niet fit genoeg om voor Ghana te spelen

Joseph Paintsil blijkt dan toch niet fit genoeg om donderdag in actie te komen voor Ghana. Volgens Ghanese bronnen heeft de speler van KRC Genk het nationale team alweer verlaten en kreeg hij ook al toestemming om naar België terug te keren. Paintsil zou nog te veel last ondervinden van de enkelblessure, die hij zondag tegen Anderlecht opliep. Hij werd toen in de slotfase vervangen.

Ghana speelt donderdag een cruciale interland tegen de Centraal Afrikaanse Republiek met als inzet een ticket voor de Afrika Cup.