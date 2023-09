Russische helikopterpiloot die overliep naar Oekraïne krijgt half miljoen euro

De 28-jarige Maksim Koezminov gaf maandag een interview waarin hij uitlegde waarom hij tot zijn actie was overgegaan: hij zei een tegenstander te zijn van de Russische invasie van Oekraïne, en dat hij daarom wilde overlopen. Koezminov contacteerde daarom in het geheim de Oekraïense inlichtingendiensten, en hem hielpen bij zijn plan. Zo boden de Oekraïners veiligheidsgaranties voor Koezminov én voor zijn familie, die al eerder naar Oekraïne was gehaald.

Oekraïne looft beloningen uit voor militair materiaal dat ingeleverd wordt door Russische militairen. Voor een tank krijg je bijvoorbeeld 100.000 dollar. Koezminov wordt beloond voor het inleveren van de helikopter waarmee hij vloog, én voor de reserveonderdelen van gevechtsvliegtuigen die aan boord gelegen zouden hebben.

Volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger betaalt Oekraïne het geld aan Koezminov, omdat het land zich “als democratie altijd aan zijn woord wil houden”. De woordvoerder riep andere Russen op om het voorbeeld van de piloot te volgen.