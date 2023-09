België belooft voor 24 miljoen euro aan nieuwe klimaatprojecten in Afrika

België belooft 24 miljoen euro voor projecten die in 2023 en 2024 worden opgestart in Burundi, Guinee, Mali, Senegal en Tanzania. Dat kondigt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan in de marge van de Africa Climate Summit in het Keniaanse Nairobi. De projecten moeten “bijdragen tot de aanpassing aan de klimaatverandering op het vlak van landbouw, duurzame steden en biodiversiteit”.

België verwelkomt volgens Buitenlandse Zaken de organisatie van de Afrikaanse klimaattop ook als “een signaal van Afrikaans leiderschap in het aanpakken van de existentiële klimaatcrisis in een geest van collectieve actie waarbij voorrang gegeven wordt aan een oplossingsgerichte aanpak”.

In het kader van de top organiseert de Mozambikaanse regering ook samen met Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Tony Blair Institution for Global Change een rondetafelgesprek over energietransitie in Mozambique. Volgens Buitenlandse Zaken “adviseren de klimaatexperts van Enabel de Mozambikaanse regering over energietransitie en koolstofmarkten, en begeleiden ze bilaterale besprekingen tussen de Mozambikaanse regering en andere actoren, zoals multilaterale organisaties en bilaterale donoren.”