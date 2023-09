t Pagadderke viert 20 jaar en wordt vierde dagverblijf Familiehulp in Limburg

Halen

Kinderdagverblijf ’t Pagadderke van Halen bestaat 20 jaar. Dat vierde de ploeg van het kinderdagverblijf samen met de kinderen en de (groot)ouders. “Twintig jaar geleden zijn we met 23 kinderen gestart. Ondertussen is het dagverblijf voor 28 kindjes erkend”, zeggen verantwoordelijken Lisette Venken en Kim Van Sichem. 2023 is niet alleen wegens verjaardag een mijlpaal. Het kinderdagverblijf gaat ook op in een groter geheel. “Voortaan maken we deel uit van Familiehulp, zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen van ouders en kinderen.” Met de overstap verandert het kinderdagverblijf ook van naam. Voortaan heet het De Speelboom. Familiehulp heeft in Limburg nog drie andere kinderdagverblijven, met name in Beringen, Beringen-Mijn en Houthalen-Helchteren. (lw)