Tegengestelden trekken dan toch niet aan, zegt de wetenschap

Op zoek gaan naar een geschikte partner is niet bepaald een makkelijke opgave. Natuurlijk kan je op je buikgevoel vertrouwen, maar het kan nooit kwaad om ook wat verder te kijken. Maar waar ga je dan precies naar op zoek? Geloof je in het gezegde ‘tegengestelden trekken aan’ of niet? Als het van de wetenschap afhangt, ga je beter op zoek naar iemand die wél op je lijkt.

Een team wetenschappers van de University of Colorado Boulder deed onderzoek naar het onderwerp en publiceerde de resultaten in het wetenschappelijk vakblad Nature human behaviour. Voor de studie baseerden ze zich op gegevens uit meer dan 200 papers én op verse data van 80.000 koppels uit het UK Biobank project.

Weinig echte verschillen

Uit die analyse bleek dat 82 tot 89% van de onderzochte karaktertrekken en gewoontes zeer gelijkaardig waren tussen beide partners. Slechts 3% was daarentegen erg verschillend. De wetenschappers vergeleken onder andere politieke opinies, religieuze overtuigingen, opleidingsniveau, rook- en drinkgedrag, geboortejaar en het aantal seksuele partners.

“Zelfs in situaties waar we de indruk hebben dat we een grip hebben op onze relaties, kunnen er mechanismen plaatsvinden achter de schermen waarvan we ons niet helemaal bewust zijn”, aldus hoofdauteur van de studie Tanya Horwitz.

Daar staat tegenover dat enkele elementen zoals lengte, gewicht, medische problemen en extra-of introverte karaktertrekken wel sterk verschilden tussen partners.