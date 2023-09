Tunesische politie pakt twee belangrijke oppositieleiders op

Twee leiders van de belangrijkste oppositiepartij in Tunesië, Ennahda, zijn opgepakt. Dat laat de partij zelf weten. In het land worden heel wat rivalen en critici van president Kais Saied opgesloten.

Het gaat om de interim-leider van Ennahda, Mondher Ounissi, en de leider van de Shura-raad (het hoogste orgaan van de partij), Abdel Karim Harouni.

De arrestatie van Ounissi komt er nadat een audio-opname gelekt is waarin hij te horen zou zijn. Daarin zou hij interne conflicten binnen Ennahda en buitenlandse financiering hebben besproken. Ounissi ontkent iets met de opname te maken te hebben.

De voorbije maanden zijn verschillende leden van Ennahda opgepakt, net als activisten en rechters. Ze worden beschuldigd van corruptie en samenzwering tegen de staatsveiligheid.

Toen huidig president Kais Saied in juli 2021 een staatsgreep pleegde, werd het parlement ontbonden, waarbinnen Ennahda de grootste partij was. De macht van de islamisten, die als gematigd worden beschouwd, werd daarmee aanzienlijk ingeperkt. Saied heeft ook meer macht naar zich toegetrokken via een grondwettelijk referendum.

De oppositie zegt dat de aanklachten tegen de leden verzonnen zijn en beschuldigt Saied van een antidemocratische machtsgreep.